Британські винищувачі перехопили російські літаки

Два російських літаки були перехоплені літаками Typhoon ВПС Великобританії.

Винищувачі НАТО продовжують перехоплювати російські літаки.

Про це повідомляє Повітряне командувння НАТО.

Два російських літаки були перехоплені під час одного бойового вильоту літаками Typhoon ВПС Великобританії. Вони задіяні в розширеній місії НАТО з патрулювання повітряного простору Польщі.

“Патрулювання повітряного простору НАТО є наріжним каменем зобов'язання Альянсу підтримувати безпеку та цілісність повітряного простору НАТО”, - йдеться у повідомленні.

“Європейська правда” з посиланням на міністерство оборони Великобританії повідомляє, що російські літаки, які вилетіли з Калінінграда і не подавали жодних сигналів, перехопили минулого четверга.

Першим перехопленим літаком був картографічний літак, оснащений сучасним фотообладнанням Ан-30 ("CLANK" за класифікацією НАТО). Незабаром перехопили ще й літак спостереження та розвідки радянських часів, призначений для розвідки, зв'язку та радіоелектронної розвідки Іл-20М ("COOT-A" за класифікацією НАТО).