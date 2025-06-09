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Прем'єр-міністр Канади оголосить про значне збільшення витрат на оборону країни

Карні викладе новий план інвестицій у безпеку та оборону у своїй промові в Університеті Торонто сьогодні.

Прем'єр-міністр Канади оголосить про значне збільшення витрат на оборону країни
Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Марк Карні має намір оголосити про значне збільшення витрат на оборону, що дозволить Канаді досягти цільового показника НАТО цього фінансового року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на The Globe and Mail.

Карні викладе новий план інвестицій у безпеку та оборону у своїй промові в Університеті Торонто сьогодні.

“Нові заходи дозволять Канаді досягти поточної цілі Організації Північноатлантичного договору щодо витрат 2% валового внутрішнього продукту на оборону у 2025-2026 фінансовому році, перш ніж перевищувати цей показник у наступні роки”, ‒ повідомляє Globe, посилаючись на джерела, знайомі з цим питанням.

Це ознаменує значне прискорення порівняно з попередніми обіцянками Карні. Під час виборчої кампанії він заявив, що його уряд досягне цільового показника НАТО до 2030 року або раніше. Минулого року Канада витратила на оборону лише 1,4% ВВП.

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У березні Карні заявив, що його план військових витрат включатиме підвищення оплати праці канадських збройних сил, а також придбання нового обладнання та технологій. Буде йтися також про зобов'язання щодо штучного інтелекту, кібернетичних, квантових та космічних технологій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що члени військового альянсу повинні зробити “квантовий стрибок” у своїй колективній обороні на тлі постійної загрози з боку Росії. 

  • Очікується, що на саміті у червні члени НАТО обговорять нову ціль щодо військових витрат у розмірі 3,5% ВВП до 2032 року, а також 1,5% на проекти, пов'язані з безпекою. Це відбувається після вимог президента США Дональда Трампа до членів зобов'язатися щодо 5%.
  • Рютте сьогодні у Лондоні заявить, що військовому альянсу потрібне 400% збільшення витрат на протиповітряну та протиракетну оборону.
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