Прем'єр-міністр Канади оголосить про значне збільшення витрат на оборону країни

Карні викладе новий план інвестицій у безпеку та оборону у своїй промові в Університеті Торонто сьогодні.

Прем'єр-міністр Марк Карні має намір оголосити про значне збільшення витрат на оборону, що дозволить Канаді досягти цільового показника НАТО цього фінансового року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на The Globe and Mail.

Карні викладе новий план інвестицій у безпеку та оборону у своїй промові в Університеті Торонто сьогодні.

“Нові заходи дозволять Канаді досягти поточної цілі Організації Північноатлантичного договору щодо витрат 2% валового внутрішнього продукту на оборону у 2025-2026 фінансовому році, перш ніж перевищувати цей показник у наступні роки”, ‒ повідомляє Globe, посилаючись на джерела, знайомі з цим питанням.

Це ознаменує значне прискорення порівняно з попередніми обіцянками Карні. Під час виборчої кампанії він заявив, що його уряд досягне цільового показника НАТО до 2030 року або раніше. Минулого року Канада витратила на оборону лише 1,4% ВВП.

У березні Карні заявив, що його план військових витрат включатиме підвищення оплати праці канадських збройних сил, а також придбання нового обладнання та технологій. Буде йтися також про зобов'язання щодо штучного інтелекту, кібернетичних, квантових та космічних технологій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що члени військового альянсу повинні зробити “квантовий стрибок” у своїй колективній обороні на тлі постійної загрози з боку Росії.