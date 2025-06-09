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Набула чинності заборона Трампа на в'їзд у США громадян 12 країн

Раніше американський президент попередив, що до списку можуть додати нові країни, оскільки “загрози виникають у всьому світі”.

Набула чинності заборона Трампа на в'їзд у США громадян 12 країн
Фото: EPA/UPG

Сьогодні набула чинності широкомасштабна заборона президента США Дональда Трампа на в'їзд до США громадянам 12 країн, повідомляє Bloomberg.

До 12 країн, на які поширюється заборона, належать Афганістан, М'янма, Чад, Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан та Ємен. Для громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели вводять частково обмеження.

У середу Трамп попередив у відеоролику, що до списку можуть додати нові країни, оскільки “загрози виникають у всьому світі”.

Заборона з'явилася більш ніж через вісім років після його першої заборони на в'їзд у 2017 році, яка заборонила в'їзд громадянам переважно мусульманських країн, що спричинило хаос у численних аеропортах та спричинило місяці судових розглядів. На відміну від першої заборони Трампа, жодних таких перешкод в аеропортах та інших пунктах в'їзду не було одразу помітно.

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Експерти очікують, що прокламація, яка є ширшою та ретельніше розробленою, витримає юридичні оскарження, частково через її зосередженість на процесі подання заявки на візу.

Заборона не скасовує візи, видані країнам, включеним до списку, однак, якщо заявник не відповідає вузьким критеріям для звільнення від заборони, його заявку відхилятимуть.

Мандрівники з раніше виданими візами все ще повинні мати можливість в'їжджати до США навіть після набрання чинності заборони.
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