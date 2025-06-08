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У Мадриді десятки тисяч людей вийшли на антиурядові мітинги

Учасники вимагали відставки уряду на чолі з Педро Санчесом і дострокових парламентських виборів.

У Мадриді десятки тисяч людей вийшли на антиурядові мітинги
Протест у Мадриді
Фото: EPA/UPG

Десятки тисяч людей зібралися в центрі Мадрида, щоб висловити протест проти уряду прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та вимагати дострокових виборів.

Як пише The Gurdian, протест організований опозиційною консервативною Народною партією (НП), а гаслом акції було "Мафія або демократія".

Мітинг  зібрав від 45 000 до 50 000 осіб. Організатори оцінюють кількість учасників у 100 000.

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Уряд Санчеса та його найближче оточення протягом минулого року зіткнулися з низкою звинувачень у корупції. Тиск на його Іспанську соціалістичну робітничу партію (ІСРП) посилився після того, як її колишнього члена звинуватили у спробі розпочати кампанію з дискредитації підрозділу поліції Цивільної гвардії, який розслідує справу дружини прем'єр-міністра Бегоньї Гомес, його брата Давида Санчеса та колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса.

Прем'єр-міністр звинуватив своїх політичних та медійних опонентів у проведенні "операції з переслідування та цькування" проти нього та його дружини, стверджуючи, що неправдиві звинувачення, висунуті проти неї, покликані призвести до його "особистого та політичного краху".

  • Дружина голови іспанського уряду Педро Санчеза Бегона Гомез нещодавно вперше дала свідчення у справі щодо нібито використання нею політичного впливу для залучення спонсорів до її платного навчального курсу.
  • Раніше через скандал з дружиною Педро Санчез думав про те, щоб піти у відставку.
  • Зрештою політик взяв паузу на роздуми, після якої вирішив залишитися на посаді.
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