У Мадриді десятки тисяч людей вийшли на антиурядові мітинги

Учасники вимагали відставки уряду на чолі з Педро Санчесом і дострокових парламентських виборів.

Десятки тисяч людей зібралися в центрі Мадрида, щоб висловити протест проти уряду прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та вимагати дострокових виборів.

Як пише The Gurdian, протест організований опозиційною консервативною Народною партією (НП), а гаслом акції було "Мафія або демократія".

Мітинг зібрав від 45 000 до 50 000 осіб. Організатори оцінюють кількість учасників у 100 000.

Уряд Санчеса та його найближче оточення протягом минулого року зіткнулися з низкою звинувачень у корупції. Тиск на його Іспанську соціалістичну робітничу партію (ІСРП) посилився після того, як її колишнього члена звинуватили у спробі розпочати кампанію з дискредитації підрозділу поліції Цивільної гвардії, який розслідує справу дружини прем'єр-міністра Бегоньї Гомес, його брата Давида Санчеса та колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса.

Прем'єр-міністр звинуватив своїх політичних та медійних опонентів у проведенні "операції з переслідування та цькування" проти нього та його дружини, стверджуючи, що неправдиві звинувачення, висунуті проти неї, покликані призвести до його "особистого та політичного краху".