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Канада продовжила безмитне ввезення українських товарів до 2026 року

Також це зробили ЄС і Британія.

Канада продовжила безмитне ввезення українських товарів до 2026 року
прапор Канади
Фото: EPA

Канада продовжила дію режиму безмитного імпорту українських товарів ще на рік — до 9 червня 2026 року. 

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

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З моменту введення режиму Ukraine Goods Remission Order 9 червня 2022 року Канада імпортувала з України товарів на понад 35 мільйонів доларів, звільнивши від сплати мит на суму 8,5 мільйона. Очікується, що продовження дозволить зекономити ще близько 1,2 мільйона доларів у митних платежах з 10 червня 2025 року до 9 червня 2026-го.

Рішення Канади відповідає спільній позиції міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G7, які одноголосно підтвердили підтримку України.

  • Європейський Союз і Велика Британія також продовжили одностороннє призупинення мит на українські товари.
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