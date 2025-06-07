Канада продовжила безмитне ввезення українських товарів до 2026 року

Також це зробили ЄС і Британія.

Канада продовжила дію режиму безмитного імпорту українських товарів ще на рік — до 9 червня 2026 року.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

З моменту введення режиму Ukraine Goods Remission Order 9 червня 2022 року Канада імпортувала з України товарів на понад 35 мільйонів доларів, звільнивши від сплати мит на суму 8,5 мільйона. Очікується, що продовження дозволить зекономити ще близько 1,2 мільйона доларів у митних платежах з 10 червня 2025 року до 9 червня 2026-го.

Рішення Канади відповідає спільній позиції міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G7, які одноголосно підтвердили підтримку України.