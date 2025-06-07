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Російський обстріл Харкова забрав життя співробітниці Укрзалізниці

Також поранені ще 4 залізничників.

Російський обстріл Харкова забрав життя співробітниці Укрзалізниці
поїзд
Фото: Укрзалізниця

Російський авіаудар по Харкову забрав життя співробітниці Укрзалізниці.

Про це повідомив керівник УЗ Олександр Перцовський.

За його словами, влучання сталося біля виробничих приміщень та депо Малої Південної, дитячої залізниці Харкова. 

«З безпекових міркувань її не відкриваємо - відмінили відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку», - зауважив Перцовський.

Він додав, що обстріл забрав життя очільниці закладу, яку призначили на посаду лише два тижні тому.

Щодо поранених, то одного співробітника УЗ оперують, стан решти - середньої тяжкості, без загрози життю.
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