Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня вчинили теракт у Дніпрі.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Слідство встановило, що зловмисники заклали саморобний вибуховий пристрій під автомобіль одного зі співробітників місцевої прокуратури. Унаслідок вибуху прокурор отримав легкі тілесні ушкодження, його авто повністю знищене. За інформацією медиків, життю потерпілого нічого не загрожує.

затримання виконавців теракту у Дніпрі

СБУ повідомила, що виконавців завербували російські спецслужби через Telegram-канали з оголошеннями про «легкий заробіток». Спочатку агенти стежили за прокурором і передавали куратору дані про його розпорядок дня і маршрути. Потім один із них заклав вибухівку й зафіксував наслідки вибуху на фото та відео.

Наразі затримані дають викривальні покази щодо свого куратора та співпраці з російськими спецслужбами, зазначили в СБУ.

Агенти отримали підозри за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.