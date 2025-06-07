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СБУ оприлюднила нове ексклюзивне відео зі спецоперації «Павутина»

Спецслужба показала ураження бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі «Бєлая». 

СБУ оприлюднила нове ексклюзивне відео зі спецоперації «Павутина»
літак Ту-22М3, фото ілюстративне
Фото: росЗМІ

Служба безпеки оприлюднила нове відео зі спецоперації «Павутина», яке показало шлях одного з FPV-дронів від вильоту з даху модульного будинку до ураження літака.

На записі зафіксували проліт БпЛА до моменту ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі «Бєлая». 

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Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.

  • СБУ завдала таких ударів одразу по чотирьох військових аеродромах РФ: «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая». Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.
  • Цією операцією безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента Зеленського.
  • Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації, перевищує 7 мільярдів доларів.
  • Загальні втрати авіації росіян сягнули 41 одиницю, серед яких літаки «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78».
  • Детальніше про спецоперацію читайте у матеріалі LB.ua "Малюк і карлсони. Чорний день російської стратегічної авіації".
  • Згодом спецслужба повідомила, що росіяни намагаються применшити масштаби втрат стратегічної авіації після удару СБУ і розміщують замість пошкоджених літаків цілі
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