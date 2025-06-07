СБУ оприлюднила нове ексклюзивне відео зі спецоперації «Павутина»

Служба безпеки оприлюднила нове відео зі спецоперації «Павутина», яке показало шлях одного з FPV-дронів від вильоту з даху модульного будинку до ураження літака.
На записі зафіксували проліт БпЛА до моменту ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі «Бєлая».
Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.
- СБУ завдала таких ударів одразу по чотирьох військових аеродромах РФ: «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая». Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.
- Цією операцією безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента Зеленського.
- Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації, перевищує 7 мільярдів доларів.
- Загальні втрати авіації росіян сягнули 41 одиницю, серед яких літаки «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78».
- Детальніше про спецоперацію читайте у матеріалі LB.ua "Малюк і карлсони. Чорний день російської стратегічної авіації".
- Згодом спецслужба повідомила, що росіяни намагаються применшити масштаби втрат стратегічної авіації після удару СБУ і розміщують замість пошкоджених літаків цілі