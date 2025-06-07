СБУ оприлюднила нове ексклюзивне відео зі спецоперації «Павутина»

Служба безпеки оприлюднила нове відео зі спецоперації «Павутина», яке показало шлях одного з FPV-дронів від вильоту з даху модульного будинку до ураження літака.

На записі зафіксували проліт БпЛА до моменту ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі «Бєлая».

Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.