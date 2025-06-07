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На Харківщині внаслідок удару російського БпЛА постраждали троє людей

Ворог атакував Старий Салтів.

На Харківщині внаслідок удару російського БпЛА постраждали троє людей
пошкоджене авто на Харківщині

У Чугуївському районі Харківщини 7 червня внаслідок удару російського БпЛА постраждали троє людей.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Близько 13.00 у селищі Старий Салтів ворожий БпЛА поцілив у землю між магазином та церквою. Пошкоджене авто.

Отримали поранення дві жінки і чоловік. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА «Ланцет».

  • За минулу добу російські окупанти обстріляли Харків і ще 7 населених пунктів області. Унаслідок обстрілу обласного центру загинули троє людей і 21 цивільний постраждав.
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