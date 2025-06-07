На Харківщині внаслідок удару російського БпЛА постраждали троє людей

У Чугуївському районі Харківщини 7 червня внаслідок удару російського БпЛА постраждали троє людей.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Близько 13.00 у селищі Старий Салтів ворожий БпЛА поцілив у землю між магазином та церквою. Пошкоджене авто.

Отримали поранення дві жінки і чоловік. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА «Ланцет».