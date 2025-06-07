На Харківщині внаслідок удару російського БпЛА постраждали троє людей

У Чугуївському районі Харківщини 7 червня внаслідок удару російського БпЛА постраждали троє людей.
Про це повідомила обласна прокуратура.
Близько 13.00 у селищі Старий Салтів ворожий БпЛА поцілив у землю між магазином та церквою. Пошкоджене авто.
Отримали поранення дві жінки і чоловік. Потерпілих госпіталізували до лікарні.
За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА «Ланцет».
- За минулу добу російські окупанти обстріляли Харків і ще 7 населених пунктів області. Унаслідок обстрілу обласного центру загинули троє людей і 21 цивільний постраждав.