ЗМІ: ПВК “Вагнера” залишає Малі, “Африканський корпус” залишається

Однак "Африканський корпус", воєнізоване формування, яке також контролюється Росією, продовжить залишатися в країні.

Підтримувана Росією ПВК “Вагнера” заявила, що залишає Малі після понад трьох з половиною років боротьби з ісламістськими повстанцями в країні, пише DW.

“Незважаючи на заяву Вагнера, Росія продовжить свою присутність у Малі, оскільки "Африканський корпус", воєнізоване формування, яке також контролюється Росією, продовжить залишатися в країні”, ‒ зазначає видання.

“Африканський корпус” заявив у своєму Telegram-каналі, що відхід Вагнера не призведе до жодних змін, і російський контингент залишиться в Малі.

“Місія виконана. Приватна військова компанія Вагнера повертається додому”, – оголосила група.

ПВК “Вагнера” перебуває в Малі з того часу, як армія вигнала французькі та війська ООН, які протягом десяти років боролися з ісламськими повстанцями. З ослабленням західного впливу в регіоні Росія поспішила заповнити прогалину та запропонувати допомогу. “Вагнер” заявив, що успішно повернув усі регіональні центри країни під контроль малійської військової хунти.

“Африканський корпус” був сформований за підтримки Міністерства оборони Росії після того, як засновник Вагнера Євген Пригожин та його командир Дмитро Уткін очолили невдалий військовий заколот проти керівництва російської армії та залишили Росію, вирушивши до Білорусі з іншими найманцями. Пізніше Пригожин загинув в авіакатастрофі на північ від Москви, а офіційні особи США припустили, що причиною катастрофи літака стала бомба або диверсія на борту.

Згідно з декількома чатами Telegram, які використовували російські найманці і які вдалося побачити інформаційному агентству Reuters, близько 70–80% групи Африканського корпусу складаються з колишніх найманців “Вагнера”.

У Малі дислоковано близько 2000 найманців. За словами офіційних осіб США, незрозуміло, скільки з них у складі ПВК “Вагнера”, а скільки входять до складу “Африканського корпусу”.