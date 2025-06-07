«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
ГоловнаСвіт

ЗМІ: ПВК “Вагнера” залишає Малі, “Африканський корпус” залишається

Однак "Африканський корпус", воєнізоване формування, яке також контролюється Росією, продовжить залишатися в країні.

ЗМІ: ПВК “Вагнера” залишає Малі, “Африканський корпус” залишається
Фото: Новинарня

Підтримувана Росією ПВК “Вагнера” заявила, що залишає Малі після понад трьох з половиною років боротьби з ісламістськими повстанцями в країні, пише DW.

“Незважаючи на заяву Вагнера, Росія продовжить свою присутність у Малі, оскільки "Африканський корпус", воєнізоване формування, яке також контролюється Росією, продовжить залишатися в країні”, ‒ зазначає видання.

“Африканський корпус” заявив у своєму Telegram-каналі, що відхід Вагнера не призведе до жодних змін, і російський контингент залишиться в Малі.

“Місія виконана. Приватна військова компанія Вагнера повертається додому”, – оголосила група.

ПВК “Вагнера” перебуває в Малі з того часу, як армія вигнала французькі та війська ООН, які протягом десяти років боролися з ісламськими повстанцями. З ослабленням західного впливу в регіоні Росія поспішила заповнити прогалину та запропонувати допомогу. “Вагнер” заявив, що успішно повернув усі регіональні центри країни під контроль малійської військової хунти.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Африканський корпус” був сформований за підтримки Міністерства оборони Росії після того, як засновник Вагнера Євген Пригожин та його командир Дмитро Уткін очолили невдалий військовий заколот проти керівництва російської армії та залишили Росію, вирушивши до Білорусі з іншими найманцями. Пізніше Пригожин загинув в авіакатастрофі на північ від Москви, а офіційні особи США припустили, що причиною катастрофи літака стала бомба або диверсія на борту.

Згідно з декількома чатами Telegram, які використовували російські найманці і які вдалося побачити інформаційному агентству Reuters, близько 70–80% групи Африканського корпусу складаються з колишніх найманців “Вагнера”.

У Малі дислоковано близько 2000 найманців. За словами офіційних осіб США, незрозуміло, скільки з них у складі ПВК “Вагнера”, а скільки входять до складу “Африканського корпусу”.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies