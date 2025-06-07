Маск встановив у Білому домі Starlink без погодження з фахівцями

Команда Ілона Маска з агентства DOGE та партнери в адміністрації Трампа встановили систему Starlink на території Білого дому без попередження фахівців, передає The Washington Post з посиланням на джерела.

У лютому представники DOGE без попередження піднялися на дах будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера та встановили термінал Starlink. Його з’єднання неможливо контролювати, що може спричинити витік конфіденційної інформації або кібератаки. У лютому в межах комплексу з’явилася мережа Wi-Fi під назвою "Starlink Guest", яка, за словами джерел, не вимагала жодної форми аутентифікації, крім пароля. Ця мережа досі доступна на телефонах відвідувачів Білого дому.

У Секретній службі США заявили, що не можуть коментувати конкретні технології, але наголосили, що знали про наміри DOGE «покращити інтернет-доступ у комплексі й не вважаємо це інцидентом або загрозою безпеці».

Демократи в Конгресі почали власне розслідування.

Раніше видання New York Times повідомляло про конфлікт між DOGE і Секретною службою через встановлення обладнання. Про спротив персоналу Білого дому повідомили вперше.

За словами джерел, Starlink також використовують в інших агентствах, зокрема, в Нацраді з трудових відносин. У деяких випадках співробітники DOGE вимикали логування даних і використовували штучний інтелект для обробки великих обсягів інформації.