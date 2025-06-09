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Reuters: Рютте вважає, що НАТО потребує 400% збільшення витрат на ППО та ПРО

Це є одним із пріоритетів саміту війського блоку у Гаазі.

Reuters: Рютте вважає, що НАТО потребує 400% збільшення витрат на ППО та ПРО
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у понеділок у Лондоні заявить, що військовому альянсу потрібне 400% збільшення витрат на протиповітряну та протиракетну оборону.

Про це пише Reuters з посиланням на його промову, текст якої надав Рютте 

Це є одним із пріоритетів саміту членів у Гаазі пізніше цього місяця.

Рютте наполягає на тому, щоб члени збільшили витрати на оборону до 3,5% ВВП та виділили ще 1,5% на ширші витрати, пов'язані з безпекою, щоб задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа щодо цілі в 5%. 

Минулого місяця він заявив, що припускає, що ця ціль буде узгоджена на саміті 24-25 червня.

У своїй промові в лондонському аналітичному центрі Chatham House Рютте стверджуватиме, що для того, щоб НАТО підтримувало надійне стримування та оборону, їй потрібне “400% збільшення витрат на протиповітряну та протиракетну оборону”.

“Ми бачимо в Україні, як Росія веде терор зверху, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо”, – скаже він.
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