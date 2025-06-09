У Лос-Анджелесі поліцейський вистрілив у ногу австралійській журналістці під час протестів

У Лос-Анджелесі американський поліцейський вистрілив у ногу гумовою кулею австралійській журналістці Лорен Томасі під час прямої трансляції.

Про це розповідає телеканал 9News.

Репортерку Лорен Томасі підстрелили під час висвітлення вуличних протестів, вже четвертий день тривають в Лос-Анджелесі у відповідь на антиімміграційні рейди президента США Дональда Трампа

Момент пострілу зафіксували на камеру. Лорен Томазі отримала пряме влучання в ногу.

Випадок стався 8 червня на одній із вулиць Лос-Анджелеса. На наступний ранок журналістка увімкнулася в ефір 9News та розповіла про свій стан.

"Ми з оператором в безпеці, з нами вже все гаразд. На жаль, це реальність, коли створюєш репортажі на місці таких подій. Але ми продовжимо розповідати про те, що відбувається. Зараз ми в Даунтауні в Лос-Анджелесі, ця територія пуста і обгороджена. Протестувальників попередили, якщо хтось з’явиться на цьому місці — одразу буде заарештований", — розповіла вона.