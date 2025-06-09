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У Лос-Анджелесі поліцейський вистрілив у ногу австралійській журналістці під час протестів

Правоохоронці застосовували сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати проти демонстрантів.

У Лос-Анджелесі поліцейський вистрілив у ногу австралійській журналістці під час протестів
Фото: скріншот

У Лос-Анджелесі американський поліцейський вистрілив у ногу гумовою кулею австралійській журналістці Лорен Томасі під час прямої трансляції. 

Про це розповідає телеканал 9News.

Репортерку Лорен Томасі підстрелили під час висвітлення вуличних протестів, вже четвертий день тривають в Лос-Анджелесі у відповідь на антиімміграційні рейди президента США Дональда Трампа 

Момент пострілу зафіксували на камеру. Лорен Томазі отримала пряме влучання в ногу.

Випадок стався 8 червня на одній із вулиць Лос-Анджелеса. На наступний ранок журналістка увімкнулася в ефір 9News та розповіла про свій стан.

"Ми з оператором в безпеці, з нами вже все гаразд. На жаль, це реальність, коли створюєш репортажі на місці таких подій. Але ми продовжимо розповідати про те, що відбувається. Зараз ми в Даунтауні в Лос-Анджелесі, ця територія пуста і обгороджена. Протестувальників попередили, якщо хтось з’явиться на цьому місці — одразу буде заарештований", — розповіла вона.

  • У неділю в центрі Лос-Анджелеса заарештували 27 осіб після того, як тисячі протестувальників вийшли на вулиці у відповідь на антиімміграційні рейди президента США Дональда Трампа та розгортання військ Національної гвардії.
  • Недільні сутички в Лос-Анджелесі спричинили протести, які розпочалися в п'ятницю після того, як стало відомо, що співробітники Імміграційної митної служби (ICE) проводять рейди по всьому місту в переважно латиноамериканських районах.
  • Трамп посилив імміграційні рейди під час свого перебування на посаді, минулого місяця звернувшись до федеральних агентів із проханням заарештовувати 3000 людей на день. Згідно з його директивою, посадовці ICE мають право знаходити, затримувати та депортувати нелегальних іммігрантів, які проживають у США.
  • Напруженість загострилася, а протести стали дедалі жорстокішими, демонстранти вийшли на вулиці у відповідь на розгортання близько 300 солдатів Національної гвардії, перекривши головну автостраду та підпаливши безпілотні автомобілі. Поліцейські застосували сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати, щоб спробувати придушити заворушення.
  • Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у листі в неділю вдень звернувся до Трампа з проханням вивести війська Національної гвардії, назвавши їх розгортання “серйозним порушенням суверенітету штату”.
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