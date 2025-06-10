МЗС Швеції не збирається визволяти Ґрету Тунберг з ізраїльського арешту

Активістка та її колеги самі винні у порушенні рекомендацій дипломатів.

Міністерство закордонних справ Швеції попросило припинити заклики до втручання у ситуацію із затриманням відомої екоактивістки Ґрети Тунберг на судні, що прямувало до Смуги Гази.

Як пише "Європейська правда", очільниця дипломатії країни Мальмер Стенергард наголосила на праві Ізраїлю супроводжувати судно, яке рухалося у його територіальних водах, та проводити на борту законні заходи.

Міністерка підкреслила, що Тунберг перебуває у безпеці та не потребує допомоги уряду. Вона також нагадала про відповідальність громадян, які проігнорували заклики не здійснювати подорожей у Газу.

Водночас Стенергард заявила про неприпустимість "телефонних штурмів" МЗС, коли люди продовжують телефонувати на гарячу лінію відомства з вимогою щось зробити із затриманням Тунберг. Міністерка вважає, що це заважає шведам, які опинилися у скрутному становищі за кордоном, вчасно отримати консультацію.