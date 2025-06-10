У США заарештували росіянина, якого звинувачують у відмиванні грошей та передачі секретних технологій

Йому висунуто 22 звинувачення, деякі з яких передбачають максимальне покарання у вигляді 30 років позбавлення волі.

Прокурори США звинуватили 38-річного російського підприємця Юрія Гугніна, що займається криптовалютою, в ухиленні від санкцій та порушеннях експортного контролю. Стверджують, що він відмив понад 500 мільйонів доларів і допоміг росіянам придбати конфіденційні американські технології.

Про це пише Financial Times.

Юрію Гугніну, засновнику платіжної компанії Evita Pay, зареєстрованої у Флориді, та компанії Evita Investments, що базується у штаті Делавер, висунули звинувачення у шахрайстві з використанням банківських та електронних коштів, відмиванні грошей та інших правопорушеннях. Його арештували у Нью-Йорку і висунули 22 звинувачення, деякі з яких передбачають максимальне покарання у вигляді 30 років позбавлення волі.

Прокурори заявили, що Гугнін здійснював платежі від імені іноземних клієнтів за американську електроніку, включаючи сервер американської розробки, що підлягає експортному контролю, а також за запчастини для "Росатома".

Гугнін проживав у США за візою O-1A, яка призначена для осіб з "надзвичайними здібностями або досягненнями". Він переїхав до Нью-Йорка у 2022 році і створив операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, яку він потім використовував для ухилення від санкцій та експортного контролю, а також для шахрайства з фінансовими установами США.

Американські прокурори стверджують, що Гугнін мав зв'язки з урядовцями Росії та Ірану, зокрема із розвідкою Росії.

Зазначається, що він сприяв здійсненню транзакцій на суму майже 2 мільярди доларів, і багато його клієнтів перебували в Росії та тримали кошти в російських банках, що перебувають під санкціями. Інші клієнти перебували в Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Клієнти надавали компаніям Гугніна криптовалюту, яку він відмивав через криптовалютні гаманці та банківські рахунки США, конвертуючи кошти в долари або інші валюти, а потім здійснював платежі від імені своїх клієнтів. Зокрема, його "послугами" користувалися для здійснення платежів за твори мистецтва та французькій яхтовій компанії.

Також він сприяв платежам для Yiwu Vortex Import and Export Co Limited, гонконгського дистриб'ютора, проти якого США минулого року запровадили санкції, звинувативши його у незаконному експорті морського обладнання до Росії.

У судових документах описується угода, в рамках якої південнокорейська група погодилася надати московській компанії деталі та обладнання, які вона потім поставила "Росатому". У документах також йдеться, що він сприяв купівлі російським клієнтом стійкового сервера, виготовленого американською технологічною компанією, у той час, коли експорт цієї технології до Росії без ліцензії був незаконним.