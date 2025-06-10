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Ізраїль депортовує Грету Тунберг та інших активістів, які намагалися діститися Гази судном

Їх доправили до аеропорту Тель-Авіва.

Ізраїль депортовує Грету Тунберг та інших активістів, які намагалися діститися Гази судном
Шведська активістка Грета Тунберг з екіпажем судна Madleen
Фото: EPA/UРG

Групу активістів, зокрема шведську активістку Грету Тунберг, яких затримали на борту гуманітарного судна Madleen, що прямував до Гази, доставили до аеропорту Тель-Авіва для депортації.

Як пише ВВС, про це у вівторок повідомив Ізраїль.

Після затримання яхту із 12 людьми на борту, які намагалися доставити гуманітарну допомогу до Гази, відбуксували до ізраїльського портового міста Ашдод. 

Ізраїль заявив, що пасажири прибули до аеропорту "Бен-Гуріон", щоб повернутися до своїх країн. А ті, хто відмовиться підписати документи про депортацію та залишити Ізраїль, будуть притягнуті до суду.

Група активістів від Коаліції Флотилії Свободи (FFC), які були на судні, заявила, що всіх учасників кампанії "оформлюють та передають під варту ізраїльської влади" і вони можуть вилетіти з Тель-Авіва вже сьогодні ввечері.

На борту судна перебували громадяни Бразилії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Швеції та Туреччини, серед них Рима Хассан, член Європейського парламенту від Франції, та Омар Файяд, французький журналіст Al Jazeera.

Човен вирушив з Італії 1 червня.

  • Вчора стало відомо, що Ізраїль перехопив гуманітарне судно, яке намагалося дістатися до Гази, на борту якого перебували активісти, зокрема шведська кліматична активістка Грета Тунберг. 
  • Міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало цю подорож піар-ходом.
  • А МЗС Швеції заявило, що не збирається визволяти Ґрету Тунберг з ізраїльського арешту, бо активістка та її колеги самі винні у порушенні рекомендацій дипломатів.
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