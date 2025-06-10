Німецька розвідка: "Альтернатива для Німеччини" стала прихистком для все більшої кількості екстремістів

"Альтернатива для Німеччини" (АдН) продовжує залучати у свої ряди дедалі більшу кількість правих екстремістів.
Про це заявила німецька розвідка у своєму щорічному звіті, повідомивши також про зростання загального рівня злочинності, спровокованого правим екстремізмом, передає Reuters.
Кількість екстремістів у АдН, що посіла друге місце на федеральних виборах у лютому, минулого року зросло на 77% - до 20 000 осіб на тлі зростання членства в партії та її зсуву вправо.
Минулого місяця розвідка класифікувало партію загалом як «екстремістську», що дозволило посилити моніторинг АдН, хоча партія й оскаржила це рішення у судовому порядку.
Партійні заяви часто містили ксенофобські та антимусульманські тези, а мігрантів із переважно ісламських країн часто звинувачували у культурній несумісності та сильній схильності до злочинної поведінки.
За інформацією розвідагентства, лідери АдН часто робили заяви, які можна було б розцінити як нападки на конституцію під час виборчих кампаній на сході Німеччини минулого року, і здебільшого партія їх не стримувала.
Минулого року в Німеччині кількість злочинів на ґрунті правого екстремізму зросла на 47,4%, включаючи 6 замахів на вбивство порівняно з 4 у 2023 році та 23 випадки підпалів порівняно з 16, додали у розвідці ФРН.
- 2 травня німецьке Федеральне відомство з охорони конституції віднесло партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) до правоекстремістських на федеральному рівні,
- Раніше у Німеччині правоекстремістськими були визнані земельні організації "Альтернативи для Німеччини" у Тюрінгії, Саксонії та Саксонії-Анхальт.
- Однак невдовзі розвідувальне відомство із захисту конституції ФРН заявило про тимчасове припинення вживання щодо партії АдН визначення "правоекстремістський рух".