МЗС: російський терор і агресія зазнають поразки, а свята Софія буде і надалі стояти в столиці незалежної та вільної України

МЗС відреагувало на пошкодження собору святої Софії в Києві внаслідок російського обстрілу Києва 10 червня.

У МЗС повідомили, що вибухова хвиля пошкодила тинькований карниз центральної апсиди східного фасаду Софійського собору.

“Софійський собор був збудований Великим князем київським Ярославом Володимировичем на честь перемоги Русі над ворогом. Символічно, що сьогодні Київ, як і тисячу років тому, зазнає ворожих нападів. Переконані, що сьогодні, як і тоді, навала варварів буде подолана. Російський терор і агресія зазнають поразки, а свята Софія, яка за десять століть пережила чимало спроб руйнувань, буде і надалі стояти в столиці незалежної та вільної України”, - наголосили в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що від 2023 року через російські атаки Софія Київська перебуває у Списку Всесвітньої спадщини під загрозою та під посиленим захистом у рамках Другого протоколу 1999 року до Гаазької Конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

У МЗС наголосили, що російський терор - це продовження століть імперської політики Москви, яка спрямована на знищення нашої національної ідентичності та внеску України у світову історію та культуру.

Також МЗС нагадало, що Росія є учасницею Гаазької Конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Конвенції 1972 року про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, які вона грубо порушує. А згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН 2347 (2017), напади на культурні об’єкти є воєнними злочинами відповідно до міжнародного права, а ті, хто скоїли ці злочини, мають бути притягнуті до відповідальності.

Крім того, МЗС закликало позбавити Росію права голосу на міжнародних майданчиках, зокрема, ООН та ЮНЕСКО, як така, що систематично порушує їх засадничі принципи.