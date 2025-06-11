На Харківщині упродовж доби окупанти поранили 65 людей і трьох – вбили (оновлено)

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 3 людини загинули, 65 – постраждали.
Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові загинули 2 людини, постраждали 60 осіб, з них 9 дітей віком від 2 до 15 років. У с. Цупівка Дергачівської громади постраждали 61-річний і 65-річний чоловіки, у с. Вільхуватка – 38-річний чоловік, а у Куп'янську отримали поранення 47-річний і 68-річний чоловіки.
Оновлення. Пізніше Синєгубов повідомив, що поранений після атаки на Харків чоловік помер у лікарні.
Армія РФ атакувала 15 БпЛА «Герань-2» Слобідський та Основ'янський райони Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 13 КАБ;
- 15 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 БпЛА типу «Молнія»;
- 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено 9 багатоквартнирних будинків, 3 приватні будинки, 13 автомобілів, завод;
- у Харківському районі пошкоджено 8 приватних будинків і 2 автомобілі (с. Цупівка, с. Болибоки);
- у Куп'янському районі пошкоджено 40 приватних будинків, 3 автомобілі, гараж (м. Куп'янськ, с. Вільхуватка, сел. Великий Бурлук, сел. Куп'янськ-Вузловий).
На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.
- 7 червня ворожа армія провела найбільшу атаку на Харків за весь час війни. Протягом півтори години в Харкові пролунало близько 40 вибухів. Для удару росіяни застосували КАБи.
- Били переважно по центру – Шевченківському і Київському районах. Зокрема, біля Дитячої залізниці – популярного місця відпочинку з малюками. Пошкоджень зазнало і підприємство в Київському районі.
- Загалом унаслідок атаки поранень зазнала 21 людина, троє були вбиті. 8 червня кількість жертв зросла: в лікарні помер залізничник Володимир Ковтун, поранений під час обстрілу.