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На Харківщині упродовж доби окупанти поранили 65 людей і трьох – вбили (оновлено)

Серед поранених є дев'ятеро дітей. 

На Харківщині упродовж доби окупанти поранили 65 людей і трьох – вбили (оновлено)
Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 3 людини загинули, 65 – постраждали.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові загинули 2 людини, постраждали 60 осіб, з них 9 дітей віком від 2 до 15 років. У с. Цупівка Дергачівської громади постраждали 61-річний і 65-річний чоловіки, у с. Вільхуватка – 38-річний чоловік, а у Куп'янську отримали поранення 47-річний і 68-річний чоловіки. 

Оновлення. Пізніше Синєгубов повідомив, що поранений після атаки на Харків чоловік помер у лікарні. 

Армія РФ атакувала 15 БпЛА «Герань-2» Слобідський та Основ'янський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 13 КАБ;
  • 15 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено 9 багатоквартнирних будинків, 3 приватні будинки, 13 автомобілів, завод;
  • у Харківському районі пошкоджено 8 приватних будинків і 2 автомобілі (с. Цупівка, с. Болибоки);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 40 приватних будинків, 3 автомобілі, гараж (м. Куп'янськ, с. Вільхуватка, сел. Великий Бурлук, сел. Куп'янськ-Вузловий).

Наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російського удару

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

  • 7 червня ворожа армія провела найбільшу атаку на Харків за весь час війни. Протягом півтори години в Харкові пролунало близько 40 вибухів. Для удару росіяни застосували КАБи. 
  • Били переважно по центру – Шевченківському і Київському районах. Зокрема, біля Дитячої залізниці – популярного місця відпочинку з малюками. Пошкоджень зазнало і підприємство в Київському районі. 
  • Загалом унаслідок атаки поранень зазнала 21 людина, троє були вбиті. 8 червня кількість жертв зросла: в лікарні помер залізничник Володимир Ковтун, поранений під час обстрілу.
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