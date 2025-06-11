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П'ятеро людей поранені через російські обстріли Херсонщини

Окупанти атакували 27 населених пунктів області. 

П'ятеро людей поранені через російські обстріли Херсонщини

Упродовж доби російські війська атакували 27 населених пунктів Херсонщини. У області через російську агресію поранені 5 людей.  

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Микільське, Берислав, Томарине, Дудчани, Осокорівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Томарине, Золота Балка, Веселе, Гаврилівка, Кізомис, Монастирське, Одрадокам'янка, Ромашкове, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.
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