На Дніпропетровщині через російські атаки пошкоджені будинки та підприємство

Ворог бив по Нікопольському та Синельниківському районах.

Упродовж доби окупанти атакували Дніпропетровську область. Там пошкоджені будинки та підприємство.

Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, ворог бив по Нікопольському та Синельниківському районах.

На Синельниківщині поцілив БпЛА по Васильківській громаді.

Сталася пожежа на території приватного підприємства. Знищені будівля та сільгоспінвентар.

По Великомихайлівській громаді російська армія вгатила КАБом. Пошкоджені житлові будинки. Ніхто не постраждав. На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька й Покровська громади. Агресор застосував артилерію і дрони-камікадзе. Побита багатоповерхівка. Загиблих та поранених немає.

За уточненою інформацією, через артобстріл Нікополя, який стався вчора вдень, у місті пошкоджені 3 приватні будинки, ще один – знищений. Понівечене авто.