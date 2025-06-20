Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти причетних до виробництва російських дронів.

Про це йдеться в указі президента №415/2025 від 20 червня 2025 року.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 червня 2025 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, – йдеться в документі.

Санкції запровадили проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб, які мають стосунок до розробки та виробництва безпілотників “Герань”, “Орлан-10”, “SuperCam” та інших, а також є постачальниками для особливої економічної зони “Алабуга” і компанії “Кронштадт”.

Крім того, санкції стосуються фіз- та юросіб, які залучені в обході санкцій на імпорт товарів подвійного призначення.