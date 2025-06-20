Відбувся ще один етап звільнення полонених: додому повернулися солдати і сержанти

Сьогодні, 20 червня, Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб із питань поводження з полоненими.
Усі звільнені військові – солдати або сержанти. Деякі з них потрапили в полон у Донецькій області, зокрема в Маріуполі, у Луганській, Запорізькій, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях.
Це захисники з Збройних сил, Національної гвардії і прикордонної служби.
"Усі звільнені сьогодні Оборонці мають поранення або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги", – повідомили в Штабі.
Президент уточнив, що більшість повернених сьогодні воїнів перебувала в полоні понад два роки.
- Попередній етап обміну відбувся учора. До цього відбулися ще три етапи. Це – результат домовленостей, яких українська і російська делегація досягнули в Стамбулі на початку червня.