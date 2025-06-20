Сили оборони: росіяни продовжують штурмувати малими групами Вовчанськ. Місто зруйноване вщент

Російська армія продовжує штурмові дії у районі Вовчанська на Харківському напрямку. Ворог практично зруйнував місто, однак не припиняє штурми малими групами.

Про це в ефірі розповів речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, пише "Укрінформ".

"Особливо активний традиційно ворог в районі Вовчанська та в навколишніх населених пунктах. Там фактично щодня відбуваються штурмові дії противника. Росіяни атакують переважно малими піхотними групами від трьох до п'яти осіб під прикриттям дронів. Сам Вовчанськ, як місто придатне для життя, вже давно припинив своє існування. Місто зруйноване вщент, там немає жодної вцілілої будівлі, але при цьому росіяни продовжують і там проводити штурмові дії", — каже речник.

За словами Шамшина, Сили оборони утримують деяку ділянку на північному березі ріки Вовча, зокрема на території Агрегатного заводу. Ворог безуспішно намагається витиснути українські підрозділи за природний рубіж річки Вовча.

Складною ситуація продовжує бути у районі Дворічної, там ворог намагається розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл.

"Там також фактично щодня відбуваються штурмові дії насамперед у районах населених пунктів Дворічна, Кам'янка, Фигулівка, Красне Перше, Строївка. Але треба розуміти, щоб створити загрозу для Куп'янська з півночі, саме по правому березі, росіянам потрібно навести понтонні переправи через Оскіл, тобто налагодити свою логістику. Буквально нещодавно була чергова спроба навести понтони, але, як і в попередні рази, вона закінчилася провалом. Наша аеророзвідка виявила наближення техніки і, відповідно, спецтехніка була знищена", — каже військовий.

У напрямку населеного пункту Липці ворог намагається відновити втрачені позиції в так званому лісовому масиві "Берлін", як його називають окупанти. Під час штурмів ворог не використовує важку техніку, оскільки Сили оборони швидко її знищують.

"Останнім часом використання мототехніки, зокрема квадроциклів, на харківській ділянці фронту обмежено, якщо порівнювати, наприклад, з травнем. За останні тижні таких випадків було в тиждень один-два, що суттєво менше, ніж раніше. Очевидно, або мототехніка у них закінчилась, або, можливо, вони перекинули її на якісь інші напрямки, які на даний момент є для них пріоритетними", — пояснив речник.

За словами Шамшина, нестачі живої сили у росіян немає, ворог тисне там, де відчуває слабкість оборони.

"Вже досить давно росіяни тиснуть там, де відчувають слабкість. Тобто, якщо вони знаходять якесь слабке місце, вони там накопичують певні ресурси і намагаються тиснути. Ми це неодноразово бачили на багатьох ділянках фронту. Тому накопичення там досить серйозне, але ... наразі ми не спостерігаємо створення якихось резервів чи угруповань, які можуть прорвати фронт та створити загрозу для міста Харків", — наголосив Шамшин.