Перед тим, як перейти на бік ворога, він професійно займався танцями, брав участь в шоу талантів на центральному українському телебаченні і працював в дитячих таборах хореографом.

Правоохоронці завершили розслідування щодо хореографа-"вагнерівця" Енріка Ваківа, який раніше жив на Херсонщині, а потім 10 років воював проти України.

Про це повідомили у Нацполіції, не називаючи імені зрадника, але Центр журналістських розслідувань писав, що йдеться про Енріка Ваківа.

Фото: Нацполіція Крадник Енрік Ваків

Чоловікові 36 років, і більше 25 з них він прожив на Херсонщині. Перед тим, як перейти на бік ворога, професійно займався танцями, брав участь в шоу талантів на центральному українському телебаченні і працював в дитячих таборах хореографом.

"Україна надавала йому всі можливості для творчого розвитку, однак він обрав вбивство власних співвітчизників за гроші. Крім того активно поширював наративи російської пропаганди про "нацистів" та "утиски російської мови", – повідомили правоохоронці.

Оперативники Департаменту карного розшуку відстежили всю хронологію переходу херсонця по ворожих воєнних підрозділах. У 2014 році він добровільно прибув в окупований на той момент Слав‘янськ і став механіком-водієм танка в 5-й окремій мотострілецькій бригаді "Оплот", а потім – штурмовиком російської бригади "П’ятнашка" та кулеметником 2-ї штурмової роти "спецназу ГРУ". У 2022 році фігурант уклав контракт про проходження служби у приватній військовій компанії "Вагнер".

У складі ПВК він брав активну участь у битві за Бахмут, за що отримав вагнерівську медаль "Бахмутська м’ясорубка" та путінську "За відвагу". Ці та інші докази державної зради фігуранта задокументували слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України.

Фото: Нацполіція Російські нагороди Енріка Ваківа

Поліцейські вже оголосили йому про підозру за державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України) та оголосили в міжнародний розшук. Прокурори Офісу Генерального прокурора вже скерували обвинувальний акт відносно зрадника до суду.

Фігуранта затримають в кожній цивілізованій країні світу, а за скоєні злочини йому загрожує довічне позбавлення волі.