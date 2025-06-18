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Нардепа Шевченка, якого підозрюють у держзраді, залишили під вартою ще на два місяці

Суд продовжив арешт нардепа.

Нардепа Шевченка, якого підозрюють у держзраді, залишили під вартою ще на два місяці
Євгеній Шевченко
Фото: inform.zp.ua

Нардепу Євгенію Шевченку, якого підозрюють у держзраді, продовжили арешт ще на два місяці. 

Про це пише Суспільне з посиланням на пресслужбу Печерського суду.

Печерський районний суд Києва продовжив арешт народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді, до 14 серпня.

Відповідне рішення було ухвалене під час судового засідання, у вівторок 17 червня.

Що відомо про Євгенія Шевченка

  • Євгеній Шевченко висувався від "Слуги народу", але в вересні 2022 перейшов до групи "Відновлення України" (одна з груп, створених за участі депутатів проросійської забороненої ОПЗЖ).
  • У квітні 2021 року Шевченко приватно відвідав Мінськ, де зустрівся із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Він говорив, що більше третини українців "хотіли б бачити Лукашенка"своїм президентом. 24 травня 2021 року фракція "Слуга народу" вирішила виключити Шевченка зі свого складу.
  • При цьому Шевченко заявляв, що є агентом розвідки, а керівник ГУР Кирило Буданов стверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з білоруським диктатором Лукашенком. Пізніше в ГУР наголосили, що Шевченко не є їхнім співробітником.
  • У липні 2022-го Шевченко прийшов до зали парламенту у формі Збройних сил України. Його колегам вдалося вигнати Шевченка із зали засідань, щоб той перевдягнувся.
  • У листопаді минулого року Шевченко написав пост у Telegram, де закликав Володимира Зеленського починати переговори з Владіміром Путіним, і якщо Зеленський не захоче цього робити, то його "змусять піти".
  • Потім Шевченку повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Також прокурори Офісу генпрокурора вручили Шевченку клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 15 листопада його взяли під варту. 
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