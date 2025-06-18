Нардепа Шевченка, якого підозрюють у держзраді, залишили під вартою ще на два місяці

Нардепу Євгенію Шевченку, якого підозрюють у держзраді, продовжили арешт ще на два місяці.

Про це пише Суспільне з посиланням на пресслужбу Печерського суду.

Печерський районний суд Києва продовжив арешт народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді, до 14 серпня.

Відповідне рішення було ухвалене під час судового засідання, у вівторок 17 червня.

Що відомо про Євгенія Шевченка