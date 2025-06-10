НАБУ: звільнили суддю з Полтавщини, який через колегу спробував пом’якшити вирок для свого родича

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Полтавського апеляційного суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Раніше детективи НАБУ та прокурори САП виявили спробу судді вплинути на ухвалення іншою суддею «потрібного» рішення щодо його близького родича. Також антикорупційні органи викрили зловмисника на позапроцесуальному спілкуванні з адвокатом, який не був учасником судового процесу, щодо справи про адміністративне правопорушення

У березні Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя врахувала аргументи слідства та ухвалила рішення про подання щодо звільнення судді з посади.