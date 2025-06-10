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НАБУ: звільнили суддю з Полтавщини, який через колегу спробував пом’якшити вирок для свого родича

Також суддю піймали на іншому порушенні.

НАБУ: звільнили суддю з Полтавщини, який через колегу спробував пом’якшити вирок для свого родича
Феміда
Фото: З відкритих джерел

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Полтавського апеляційного суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

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Раніше детективи НАБУ та прокурори САП виявили спробу судді вплинути на ухвалення іншою суддею «потрібного» рішення щодо його близького родича. Також антикорупційні органи викрили зловмисника на позапроцесуальному спілкуванні з адвокатом, який не був учасником судового процесу, щодо справи про адміністративне правопорушення

У березні Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя врахувала аргументи слідства та ухвалила рішення про подання щодо звільнення судді з посади.
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