Експомічник Деркача розповів, що допомагав йому обмінюватися документами із ГРУ РФ

Колєсніков каже, що зміст документів був йому невідомий.

Колишній помічник екснардепа-зрадника Андрія Деркача Ігор Колєсніков розповів, що допомагав йому обмінюватися із ГРУ Росії документами та флешками.

Як пише громадська організація Transparency International Ukraine, про це Колєсніков розповів під час допиту на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"ВАКС продовжив допит Ігоря Колєснікова – свідка у справі екснардепа Андрія Деркача. На попередньому засіданні він розповів про те, як передавав гроші Деркачу від ГРУ рф, а сьогодні він надав свідчення ще про те, що також допомагав їм в обміні документами (запакованими листами А4 та флешками)", – йдеться у повідомленні ГО.

За словами свідка, зміст матеріалів йому був невідомий, однак, як він зазначив, йшлося про звіти, які передавались між Деркачем (не безпосередньо) і представниками ГРУ Росії через нього.

Хто такий Андрій Деркач