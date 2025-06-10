Експомічник Деркача розповів, що допомагав йому обмінюватися документами із ГРУ РФ

Колишній помічник екснардепа-зрадника Андрія Деркача Ігор Колєсніков розповів, що допомагав йому обмінюватися із ГРУ Росії документами та флешками.
Як пише громадська організація Transparency International Ukraine, про це Колєсніков розповів під час допиту на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
"ВАКС продовжив допит Ігоря Колєснікова – свідка у справі екснардепа Андрія Деркача. На попередньому засіданні він розповів про те, як передавав гроші Деркачу від ГРУ рф, а сьогодні він надав свідчення ще про те, що також допомагав їм в обміні документами (запакованими листами А4 та флешками)", – йдеться у повідомленні ГО.
За словами свідка, зміст матеріалів йому був невідомий, однак, як він зазначив, йшлося про звіти, які передавались між Деркачем (не безпосередньо) і представниками ГРУ Росії через нього.
Хто такий Андрій Деркач
- Андрій Деркач – депутат Верховної Ради III-IX скликань від Партії Регіонів. Син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача. У 1990-х працював у Службі безпеки, був радником колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, обвинуваченого в зраді.
- Деркач внесений до санкційного списку США як "російський агент з понад десятирічним стажем". Він звинувачується у відмиванні коштів і порушенні санкцій, що набули чинності в 2020 році і стосуються втручання Росії в президентські вибори в США. В Україні санкції проти нього застосували в серпні минулого року.
- За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею ГУ Генштабу Росії, що повинна була допомагати ворогу в захопленні України.
- Після початку повномасштабного вторгнення Деркач втік з України. У січні 2023 президент Володимир Зеленський позбавив його громадянства, а Рада проголосувала за позбавлення його депутатського мандату.
- Деркач перебуває у розшуку.
- Минулого року НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Слідство встановило, що він одержав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України.
- Деркач був багаторічним прихильником УПЦ МП. Саме він вносив у часи президентства Віктора Януковича законопроєкт про передачу комплексу монастиря у Києво-Печерській лаврі у власність Московського Патріархату. Також Андрій Деркач був доцентом Київської духовної академії й семінарії УПЦ МП.
- До великої війни Деркач був частим гостем на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. У його виступах лунали наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, про "зовнішнє управління" Україною.