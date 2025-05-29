Апеляція ВАКС обрала заочне тримання під вартою екснардепу Георгію Логвинському

29 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) обрала заочне тримання під вартою щодо колишнього народного депутата від "Народного фронту" Георгія Логвинського.

Про це пише АП ВАКС, ЦПК і громадська організація Transparency International Ukraine.

Апеляція задовольнила апеляційну скаргу прокурорки на ухвалу судді ВАКС про відмову в заочному арешті екснардепа. Його обвинувачують у заволодінні 54 млн грн шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини.

АП ВАКС скасувала ухвалу слідчого судді та постановила нову, за якогою Логвинському обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг сторони захисту.

Прокурорка просила скасувати ухвалу та постановити нову, якою обрати Логвинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сторона захисту заперечувала клопотання прокурорки та просили змінити мотивувальну частину ухвали в якій вказати, що підозра є необґрунтованою.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Загалом питання щодо заочного арешту Логвинського вирішувалося з серпня 2023 року. А останній перегляд апеляцією ухвали тривав з листопада 2024 року.

НАБУ і САП змогли повідомити Логвинському про підозру лише у 2023 році через припинення дії імунітету, однак перед цим екснардеп покинув України, тому підозра і варта є заочною.

Повний текст ухвали буде проголошено 3 червня 2025 року.