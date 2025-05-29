Апеляція ВАКС обрала заочне тримання під вартою екснардепу Георгію Логвинському

29 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) обрала заочне тримання під вартою щодо колишнього народного депутата від "Народного фронту" Георгія Логвинського.
Про це пише АП ВАКС, ЦПК і громадська організація Transparency International Ukraine.
Апеляція задовольнила апеляційну скаргу прокурорки на ухвалу судді ВАКС про відмову в заочному арешті екснардепа. Його обвинувачують у заволодінні 54 млн грн шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини.
АП ВАКС скасувала ухвалу слідчого судді та постановила нову, за якогою Логвинському обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг сторони захисту.
Прокурорка просила скасувати ухвалу та постановити нову, якою обрати Логвинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сторона захисту заперечувала клопотання прокурорки та просили змінити мотивувальну частину ухвали в якій вказати, що підозра є необґрунтованою.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.
Загалом питання щодо заочного арешту Логвинського вирішувалося з серпня 2023 року. А останній перегляд апеляцією ухвали тривав з листопада 2024 року.
НАБУ і САП змогли повідомити Логвинському про підозру лише у 2023 році через припинення дії імунітету, однак перед цим екснардеп покинув України, тому підозра і варта є заочною.
Повний текст ухвали буде проголошено 3 червня 2025 року.
- Логвинського підозрюють в організації схеми, за якою підконтрольна йому компанія "Золотий мандарин" отримала 54 млн грн з держбюджету шляхом подання позову до ЄСПЛ. Це рішення проти України винесли за процедурою дружнього врегулювання спору — тобто Україна сама визнала свою вину. На думку сторони обвинувачення, Логвинський разом з іншими фігурантами умисно ввели суд в оману. Крім того, у 2024 році ЄСПЛ визнав неприйнятною скаргу ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" через зловживання останнім своїм правом на звернення до суду.
- Логвинський став сьомим підозрюваним у межах справи.
- У березні 2020 року НАБУ звернулося до Європейського суду з прав людини з проханням пояснити, чи має Логвинський захист від кримінальних переслідувань, а якщо має – то зняти його. На той час його дружина Ганна Юдківська працювала суддею ЄСПЛ, а найближчі родичі суддів цього суду захищені імунітетом.
- ЄСПЛ тоді відмовив у знятті дипломатичного імунітету з Логвинського. Згодом ексдепутат намагався за допомогою маніпуляцій з роз’ясненням рішення ЄСПЛ захистити інших підозрюваних у Верховному Суді, однак провадження за скаргою Логвинського закрили.
- 13 червня того ж року АП ВАКС повернула справу на новий розгляд. Тоді колегія суддів погодилась з доводами прокурора щодо перебування підозрюваного у міжнародному розшуку.
- 30 жовтня 2024 року ВАКС вдруге відмовив у заочному арешті Логвинського, оскільки, на думку суду, повідомлення про підозру хоч і є обґрунтованим на достатньому для цілей застосування запобіжного заходу рівні, який є мінімальним, однак недостатньо обґрунтованим для застосування тримання під вартою. Тоді сторони знову оскаржили дане рішення. Повторний розгляд в апеляції тривав з листопада 2024 року по травень 2025 року.