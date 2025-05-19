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СБУ затримала підлітка, який готував підрив адмінбудівлі ТЦК у Києві

Затриманий неповнолітній вже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт.

СБУ затримала підлітка, який готував підрив адмінбудівлі ТЦК у Києві

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві підлітка, якого завербувала російська ФСБ для підриву адмінбудівлі столичного ТЦК, йдеться у пресрелізі.

Затриманий неповнолітній вже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт.

Скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з ФСБ та повідомив йому про готовність до виконання завдань. Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ “перехопили” інформацію про нове завдання.

Для цього окупанти направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), зробленим на основі пластиду. Потім агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об’єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом із своїм неповнолітнім поплічником. Співробітники СБУ затримали фігуранта “на гарячому”, коли він забрав СВП зі схрону і прямував до визначеної "цілі". 

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Cлідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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