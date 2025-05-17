Ухилянт хотів дістатися Словаччини на моноколесі

До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд.

Чоловік намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі, повідомили у Державній прикордонній службі України.

“План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Рух порушника зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд.

Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності.