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Ухилянт хотів дістатися Словаччини на моноколесі

До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд. 

Ухилянт хотів дістатися Словаччини на моноколесі

Чоловік намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі, повідомили у Державній прикордонній службі України.

“План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Рух порушника зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд. 

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Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності.
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