Ухилянт хотів дістатися Словаччини на моноколесі

Чоловік намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі, повідомили у Державній прикордонній службі України.
“План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород”, ‒ зазначено у пресрелізі.
Рух порушника зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд.
Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності.