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СБУ викрила на Чернігівщині агента російської воєнної розвідки

Зловмисник мав виявити і передати окупантам координати місцевих блокпостів, командно-спостережних пунктів та логістичних центрів Сил оборони.

СБУ викрила на Чернігівщині агента російської воєнної розвідки

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки у Чернігівській області, йдеться у пресрелізі відомства.

За даними слідства, він шпигував за українськими військами, які залучені до захисту північного кордону нашої держави. Він мав виявити і передати окупантам координати місцевих блокпостів, командно-спостережних пунктів та логістичних центрів Сил оборони.

Також агент намагався розвідати основні маршрути переміщення військового транспорту.

Як встановила СБУ, ворожим агентом виявився 42-річний безробітний із Чернігівської області, який шукав “легкі гроші” на Телеграм-каналах. Після вербування зрадник почав обходити прикордонну місцевість і приховано фіксував локації українських захисників на свій телефон.

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Контррозвідка спецслужби викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві підлітка, якого завербувала російська ФСБ для підриву адмінбудівлі столичного ТЦК.
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