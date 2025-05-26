Правоохоронці затримали 47-річну мешканку Одеси, яка намагалась за 3000 доларів організувати незаконний виїзд чоловіка до Молдови, повідомили у Держприкордонслужбі.
Жінку затримали оперативні співробітники Подільського загону спільно з офіцерами відділу внутрішньої та власної безпеки ДПСУ.
Вона запропонувала прикордоннику хабар за службову інформацію про розташування нарядів.
“Оскільки ДПСУ має нульову толерантність до корупції, військовослужбовець одразу ж повідомив керівництво”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Під час передачі частини суми – $1500 – жінку затримали на гарячому. Під час обшуків вилучили транспортний засіб, мобільні телефони та готівку. Їй повідомлено про підозру.