Під час передачі частини суми – $1500 – жінку затримали на гарячому.

Правоохоронці затримали 47-річну мешканку Одеси, яка намагалась за 3000 доларів організувати незаконний виїзд чоловіка до Молдови, повідомили у Держприкордонслужбі.

Жінку затримали оперативні співробітники Подільського загону спільно з офіцерами відділу внутрішньої та власної безпеки ДПСУ.

Вона запропонувала прикордоннику хабар за службову інформацію про розташування нарядів.

“Оскільки ДПСУ має нульову толерантність до корупції, військовослужбовець одразу ж повідомив керівництво”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Під час передачі частини суми – $1500 – жінку затримали на гарячому. Під час обшуків вилучили транспортний засіб, мобільні телефони та готівку. Їй повідомлено про підозру.