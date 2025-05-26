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Затримали одеситку, яка пропонувала хабар прикордоннику за виїзд чоловіка до Молдови

Під час передачі частини суми – $1500 – жінку затримали на гарячому.

Затримали одеситку, яка пропонувала хабар прикордоннику за виїзд чоловіка до Молдови

Правоохоронці затримали 47-річну мешканку Одеси, яка намагалась за 3000 доларів організувати незаконний виїзд чоловіка до Молдови, повідомили у Держприкордонслужбі.

Жінку затримали оперативні співробітники Подільського загону спільно з офіцерами відділу внутрішньої та власної безпеки ДПСУ.

Вона запропонувала прикордоннику хабар за службову інформацію про розташування нарядів. 

“Оскільки ДПСУ має нульову толерантність до корупції, військовослужбовець одразу ж повідомив керівництво”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Під час передачі частини суми – $1500 – жінку затримали на гарячому. Під час обшуків вилучили транспортний засіб, мобільні телефони та готівку. Їй повідомлено про підозру. 

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