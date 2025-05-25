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Унаслідок ворожої атаки на Одещині виникли пожежі

Через удар на одній із автостоянок горіли авто.

Унаслідок ворожої атаки на Одещині виникли пожежі
наслідки обстрілу Одещини
Фото: ДСНС України

Уночі 25 травня російська армія атакувала Одеську область. Унаслідок обстрілу горіли припарковані авто біля багатоповерхівки. 

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок атаки на одній з автостоянок, розташованої серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілей. Пожежу вдалось швидко ліквідувати та не допустити розповсюдження поширення полумʼя на щільно припарковані автомобілі поруч", — ідеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС України

На щастя, цієї ночі ніхто не постраждав. Рятувальники ліквідували пожежу. 

  • Унаслідок масованої російської атаки у ніч на 25 травня постраждали та загинули мешканці Київщини, Києва, Миколаєва, Житомирщини та Миколаєва. Про наслідки російського терору відомом і в Сумах та Тернополі.
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