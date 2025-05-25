Унаслідок ворожої атаки на Одещині виникли пожежі

Уночі 25 травня російська армія атакувала Одеську область. Унаслідок обстрілу горіли припарковані авто біля багатоповерхівки.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Внаслідок атаки на одній з автостоянок, розташованої серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілей. Пожежу вдалось швидко ліквідувати та не допустити розповсюдження поширення полумʼя на щільно припарковані автомобілі поруч", — ідеться у повідомленні.
На щастя, цієї ночі ніхто не постраждав. Рятувальники ліквідували пожежу.
- Унаслідок масованої російської атаки у ніч на 25 травня постраждали та загинули мешканці Київщини, Києва, Миколаєва, Житомирщини та Миколаєва. Про наслідки російського терору відомом і в Сумах та Тернополі.