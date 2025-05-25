Унаслідок ворожої атаки на Одещині виникли пожежі

Через удар на одній із автостоянок горіли авто.

Уночі 25 травня російська армія атакувала Одеську область. Унаслідок обстрілу горіли припарковані авто біля багатоповерхівки.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок атаки на одній з автостоянок, розташованої серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілей. Пожежу вдалось швидко ліквідувати та не допустити розповсюдження поширення полумʼя на щільно припарковані автомобілі поруч", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

На щастя, цієї ночі ніхто не постраждав. Рятувальники ліквідували пожежу.