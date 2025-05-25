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На Житомирщині унаслідок російських обстрілів загинули три дитини, 12 людей постраждали

Зруйновано багатоповерхівку та приватні будинки.

На Житомирщині унаслідок російських обстрілів загинули три дитини, 12 людей постраждали
Фото: ДСНС України

Унаслідок нічної ворожої атаки у Житомирській області загинули 3 дитини, 12 постраждалих.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

"Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники. Постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані", — кажуть рятувальники. 

Унаслідок російського терору зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Фото: ДСНС України

Також у Бердичівському районі постраждали 2 особи, з них — одна дитина, пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.

На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога.

Залучено 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.

У  ніч на 25 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку з використанням ракет різних типів та ударних безпілотників. Станом на ранок відомо про наслідки у Києві й Київській області, Миколаєві, Харкові та Тернополі та Сумщині.

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