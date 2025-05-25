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Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)

Наслідки атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області. 

Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
наслідки нічної атаки на Київщині 25.05.2025
Фото: Микола Калашник

За оновленою інформацією ДСНС України, внаслідок нічної масованої атаки 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей.

Обухівський район, с. Долина – пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини.

Фастівський район, с. Мархалівка – 1 загиблий, 8постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках.

Бучанський район, смт Макарів – 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку.

Білоцерківський район, с. Чмирівка – 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки.

м. Біла Церква – уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих).

Броварський район – пожежі у 2 складських будівлях.

Фото: Микола Калашник

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник. 

"На жаль, унаслідок ворожої атаки на Київщині цієї ночі загинуло три людини. Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула в Бучанському районі", — ідеться у повідомленні.

Фото: Микола Калашник

Також відомо, що у Білоцерківському районі осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження. Постраждали ще 5 людей. Серед них двоє дітей.

Фото: Микола Калашник

У Фастівському районі постраждало дві жінки. Ще дві людини постраждали у Бучанському районі.

Загалом зафіксовано 10 постраждалих.

Фото: Микола Калашник

На місцях надзвичайних ситуацій працює ДСНС, слідчо-оперативні групи та медичні бригади.

Фото: Микола Калашник

Наслідки ворожої атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області. 

Більш детальна інформація згодом.

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