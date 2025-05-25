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У Києві уламки "шахеда" пошкодили газову трубу в одному з гуртожитків КНУ імені Шевченка

Ніхто серйозно не постраждав, триває ліквідація наслідків.

У Києві уламки "шахеда" пошкодили газову трубу в одному з гуртожитків КНУ імені Шевченка
Гуртожиток КНУ імені Тараса Шевченка
Фото: КНУ імені Тараса Шевченка

Уночі під час чергової повітряної атаки Росії на Київ уламки збитого російського ударного безпілотника впали біля будівлі гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Про це повідомляється на сторінці КНУ імені Тараса Шевченка у фейсбуці.

Унаслідок удару було пошкоджено газову трубу і виникла пожежа. Також зазнали ушкоджень два сусідні гуртожитки та університетський центр харчування.

"Завдяки злагодженим діям усіх служб - ДСНС, Київгазу, поліції, медиків, а також підтримці районної влади - вдалося оперативно локалізувати пожежу та уникнути серйозних наслідків. Постраждалих з опіками немає. Четверо мешканців гуртожитку звернулися до медиків із незначними травмами, госпіталізація не знадобилася", - повідомили в КНУ.

"Цей “подарунок” до Дня Києва від нашого північного сусіда — ще одне підтвердження, що не йдеться ні про яке перемир’я, ні про який мир. Ворог хоче нас зламати, але наша відповідь - це згуртованість, єдність і спільна робота заради перемоги. Іншого виходу в нас немає. Як казала уродженка Києва Голда Меїр: “Вони хочуть нашої смерті, ми хочемо жити - отже, місця для компромісу немає”", - прокоментував ректор КНУ Володимир Бугров. 

Після огляду приміщень вибухотехніками та поліцією, мешканцям постраждалого гуртожитку запропонували організоване переселення. Частину студентів, які пережили сильний стрес, підтримали представники університетської психологічної служби.

Наразі університетська спільнота, волонтери та господарські служби активно працюють над ліквідацією наслідків. Уже розпочато прибирання території, ведеться документування пошкоджень, зокрема - особистих речей студентів.

Підтримати гуртожитки можна за реквізитами:
Найменування отримувача: ГО СПІЛКА ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ ШЕВЧЕНКА
Код отримувача: 45535522
Рахунок отримувача: UA743052990000026001036717994
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу: Відновлення гуртожитків.

Гуртожиток КНУ імені Тараса Шевченка
Фото: КНУ імені Тараса Шевченка
Гуртожиток КНУ імені Тараса Шевченка

Фото: КНУ імені Тараса Шевченка

Як повідомлялося, Росія атакувала Київщину ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Тривога тривала майже 9 годин. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 29 постраждалих, серед них 6 дітей.  

У листопаді минулого року внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлі КНУ імені Шевченка - Інститут журналістики та Інститут міжнародних відносин, а також 24-й гуртожиток.

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