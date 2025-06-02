На Прикарпатті викрито посадовця ТЦК, який фальсифікував дані про мобілізованих

На Івано-Франківщині викрито одного з начальників територіального центру комплектування, який фальсифікував дані про мобілізованих, повідомляє ДБР.

“Працівники ДБР повідомили про підозру одному з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області, який вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних: оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин. При цьому достеменно знав, що зазначені особи фактично не були мобілізовані.

Правоохоронці вже встановили 17 осіб, яких фігурант незаконно “мобілізував”.

Усі вони перебували за місцем проживання, а військові частини, до яких їх начебто скерували, підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх лавах.

Слідство вважає, що дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації.