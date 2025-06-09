ВАКС подовжив зобовʼязання для ексочільника ДФС Насірова

Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії обов'язків, покладених на ексголову ДФС Романа Насірова до 5 серпня.
Про це пише Суспільне з посиланням на пресслужбу САП.
У травні за колишнього керівника Державної фіскальної служби (ДФС) внесли заставу.
Водночас за ним зберегли спеціальні обов'язки: прибувати за викликом; не залишати межі Київської області без дозволу суду; повідомляти суд про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі суду особами; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
- Насірова заарештували З1 жовтня 2022 року, його звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка. У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили їм про підозри.
- У травні 2023 року справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС.
- Ексголова ДФС у травні 2024 року вийшов із СІЗО. За нього внесли 55 млн грн застави.
- Також стало відомо, що Насіров вступив до ЗСУ під час судових дебатів. ГО "Автомайдан" повідомила, що ексглава ДФС служитиме у військовій частині А0139, зокрема, в інженерно-саперній роті 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ. Вона базується у Києві.
- Наступного дня Військова служба правопорядку повідомила про проведення розслідування щодо призову Насірова до війська під час судового процесу проти нього.
- 11 квітня Насіров повідомив, що його мобілізацію скасували, про що він "дізнався із соцмереж".
- Згодом прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Насірову.
- Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у задоволенні апеляційної скарги ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову та залишила в силі ухвалу ВАКС, якою ексголову ДФС взяли під варту з заставою 40 млн грн.