ВАКС подовжив зобовʼязання для ексочільника ДФС Насірова

Попри те, що Насіров вийшов під заставу, за ним берегли спеціальні обов'язки.

Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії обов'язків, покладених на ексголову ДФС Романа Насірова до 5 серпня.

Про це пише Суспільне з посиланням на пресслужбу САП.

У травні за колишнього керівника Державної фіскальної служби (ДФС) внесли заставу.

Водночас за ним зберегли спеціальні обов'язки: прибувати за викликом; не залишати межі Київської області без дозволу суду; повідомляти суд про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі суду особами; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.