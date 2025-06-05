У лікарні померли двоє поранених під час атаки на полігон Сухопутних військ у Полтавській області

У лікарні померли двоє поранених унаслідок російського удару по полігону Сухопутних військ у Полтавській області. Про це повідомили в ОВА.

Деталей про жертв не надали. Кількість поранених учора не озвучували.

"За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим", – йдеться у повідомленні.

Армія ворога атакувала полігон у Полтавській області учора. Тоді в Сухопутних військах повідомляли, що загиблих вдалося уникнути. Росія не вперше атакує навчальні центри, тож там були превентивні заходи безпеки, зокрема розосередження особового складу.

До цього ворог атакував полігон в Дніпропетровській області. 12 людей були вбиті, ще щонайменше 60 – поранені.