На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 5 отримали поранення

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 5 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 4 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Родинському. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 5 червня.

Покровський район. У Родинському 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 6 гаражів, адмінбудівлю і господарську будівлю. У Мирнограді зруйновано 3 приватні будинки і пошкоджено дорогу.

Краматорський район. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 5 будинків. У Слов'янську пошкоджено територію колишнього заводу. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено складське приміщення і 6 квартир. У Криницях Новодонецької громади поранено 2 людей, пошкоджено 6 будинків, крамницю, склад, гараж і авто; у Новрсергіївці пошкоджено будинок. У Роганському Андріївської громади зруйновано склад, пошкоджено ще 2 склади і 4 будинки. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено 4 будинки, ще 4 — у Марковому.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків.