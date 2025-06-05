На Херсонщині двоє людей загинули, ще 10 – поранені через атаки РФ

Ворог бив по соціальній інфрастурктурі та житлових кварталах.

Упродовж доби в Херсонській області унаслідок ворожих ударів загинули двоє людей і ще 10 – поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Понятівка, Микільське, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Шляхове, Чарівне, Новоолександрівка, Золота Балка, Крупиця, Новорайськ, Осокорівка, Дудчани та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.