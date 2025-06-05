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Поліція ліквідувала міжрегіональний канал збуту наркотиків

Його щомісячний прибуток становив 1 млн гривень.

Поліція ліквідувала міжрегіональний канал збуту наркотиків
Поліція ліквідувала міжрегіональний канал збуту наркотиків
Фото: Нацполіція

Поліцейські ліквідували міжрегіональний канал збуту наркотиків із щомісячним прибутком 1 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Кожен член наркоугруповання відповідав за свій напрям діяльності: фасування, відправлення, збут, отримання коштів. Наркотики маскували у посилках серед побутових речей, які відправляли за допомогою логістичної компанії”, - йдеться у повідомленні.

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Оплату за наркотики приймали готівкою і на банківські картки. Щомісяця підозрювані заробляли на збуті метадону до 1 млн гривень.

Поліцейські провели вісім санкціонованих обшуків, під час них вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги, гранати із запалами, а також 12 тис. доларів.

П’ятьом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичного засобу за попередньою змовою групою осіб). 

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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