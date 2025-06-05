Поліція ліквідувала міжрегіональний канал збуту наркотиків

Поліцейські ліквідували міжрегіональний канал збуту наркотиків із щомісячним прибутком 1 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Кожен член наркоугруповання відповідав за свій напрям діяльності: фасування, відправлення, збут, отримання коштів. Наркотики маскували у посилках серед побутових речей, які відправляли за допомогою логістичної компанії”, - йдеться у повідомленні.

Оплату за наркотики приймали готівкою і на банківські картки. Щомісяця підозрювані заробляли на збуті метадону до 1 млн гривень.

Поліцейські провели вісім санкціонованих обшуків, під час них вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги, гранати із запалами, а також 12 тис. доларів.

П’ятьом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичного засобу за попередньою змовою групою осіб).

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.