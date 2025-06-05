Ватикан оприлюднив зміст розмови Папи Лева XIV та Путіна

Директор пресслужби Святого Престолу розповів Vatican News, про що говорили Папа Римський Лев XIV та російський диктатор Путін під час телефонної розмови.

Понтифік "закликав Росію зробити жест, що сприятиме миру", не уточнюючи, що саме мається на увазі. Папа також підкреслив важливість діалогу для "налагодження позитивних контактів між сторонами".

Очільник Римо-католицької церкви наголосив на потребі "сприяти у допомозі там, де це необхідно, та підтримувати постійні зусилля щодо обміну полоненими". Лев XIV також "подякував патріарху Кирилу за привітання з нагоди початку понтифікату".