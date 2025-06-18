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У Харкові затримали навідницю російських ракетно-бомбових ударів

Фігуранткою виявилася 46-річна місцева безробітна.

У Харкові затримали навідницю російських ракетно-бомбових ударів
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відому як ГРУ) у Харкові. Зловмисниця коригувала ракетно-бомбові удари агресора та чекала на окупацію регіону, повідомляє СБУ.  

Як встановило розслідування, фігуранткою виявилася 46-річна місцева безробітна. У поле зору російської спецслужби жінка потрапила, коли закликала у Телеграм-каналах до штурму та захоплення Харкова.

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Після вербування куратор направив агентці перелік локацій, за якими вона мала «перевірити» ймовірне базування Сил оборони. Для цього фігурантка проходила поблизу визначених об’єктів та вела спостереження за їхніми зовнішніми периметрами.

У разі виявлення там українських захисників, агентка фотографувала потенційну «ціль» з прив’язкою до місцевості та позначала її координати на гугл-картах.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність зловмисниці й затримали її.

Також Служба безпеки вжила комплексних заходів для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на РФ. 

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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