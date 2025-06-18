МВС: Росія передала Україні 6060 тіл загиблих, їх ідентифікація триватиме рік

Всі відповідні служби працюють у три зміни, аби якомога швидше виконати цю роботу.

Повна ідентифікація близько 6 тис. тіл загиблих захисників, які були передані російською стороною в рамках Стамбульських домовленостей, може тривати щонайменше 13-14 місяців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

Він зауважив, що загалом російська сторона передала 6060 тіл.

"Я можу лише приблизно оцінити ситуацію, адже аналіз ще триває – в якому стані перебувають останки та скільки їх насправді міститься в пакетах, які нам передала російська сторона. Але, за найскромнішими попередніми оцінками наших фахівців, на ідентифікацію цих приблизно 6 тис. тіл знадобиться щонайменше 13-14 місяців", – сказав Клименко.

Він зазначив, що цей термін – це мінімальний час, необхідний для повної ідентифікації.

Клименко наголосив, що всі відповідні служби – судово-медична експертиза, експертні підрозділи, слідчі – працюють у три зміни, аби якомога швидше виконати цю роботу.