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Ексголову Тернопільської облради Головка засудили до 9 років позбавлення волі

Йому також заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком до трьох років.

Ексголову Тернопільської облради Головка засудили до 9 років позбавлення волі
Михайло Головко
Фото: УП, Головко в Facebook

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим ексголову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у проханні та одержанні хабара від бізнесмена-волонтера. Йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. 

Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на рішення суду. 

Головку заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком до трьох років.

Вирок ухвалив суддя Вищого антикорсуду Маркіян Галабала. Під час оголошення вироку Головку стало погано, йому надали першочергову допомогу. 

До набрання вироку законної сили до нього застосували заставу в розмірі 15 млн грн. 

Головко був народним депутатом декількох скликань. Обрався за 164 округом від ВО "Свобода", але був позафракційним. Очолював міжфракційне депутатське обʼєднання "За тверезе майбутнє". Балотувався і в 2019 від того ж округу, але не пройшов. 

До роботи в Раді був бізнесменом, депутатом Тернопільської міської ради від ВО "Свобода" двох скликань, у 2006 і 2007 висувався до Верховної Ради як "свободівець"-списочник. Обласну раду Тернопільської області очолив у листопаді 2020. 

Деталі справи

У червні 2023 Головка разом із двома заступниками - Ігорем Демʼянчуком та Ігорем Гайдуком - затримали під час одержання 600 тисяч грн хабара. Суд відправив його у СІЗО з можливість вийти під заставу в понад 805 000 грн, і Головко цю можливість використав. 

За матеріалами справи, загалом вони вимагали в бізнесмена 1,8 млн грн. Гроші мали надаватись за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунального підприємства Тернопільської облради, а також за оплату заборгованості Тернопільської ОВА перед підприємством, яке виконало роботи ще у 2022 році.

Нещодавно ВАКС засудив до 8 років і 2 місяців ув’язнення Гайдука. Провадження щодо Демʼянчука зупинили ще у 2024 році через його мобілізацію. 
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