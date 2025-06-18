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​На Херсонщині внаслідок російських атак двоє людей загинули і 34 поранені

Пошкоджено 12 приватних будинків.

​На Херсонщині внаслідок російських атак двоє людей загинули і 34 поранені
Наслідки обстрілу росіян (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу на Херсонщині внаслідок російських атак 2 людини загинули, ще 34 – дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дар'ївка, Дудчани, Інженерне, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Клапая, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Новокаїри, Новоолександрівка, Олександрівка, Ольгівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Понятівка, Правдине, Республіканець, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Широка Балка, Шляхове, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж та приватні автомобілі.

Як повідомлялося, вчора росіяни здійснили масовану атаку населених пунктів області з використанням артилерії та дронів різного типу.
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