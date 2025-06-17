Перше скупчення людей помітне навколо однієї зі шкіл, на базі якої організували штаб допомоги. Жителі квартир, що зазнали пошкодження вночі, заповнюють протоколи постраждалих, описуючи, з яким майном довелося попрощатися. Стан людей різний: хтось спокійно спілкується з волонтерами, розповідаючи про важку ніч, а когось намагаються розговорити, заспокоївши. Чим ближче, до багатоповерхівки, тим страшніше…

Дізнатися, де саме у Києві росіяни знищили під’їзд дев’ятиповерхівки, нескладно. Над місцем прильоту нависає чорний дим в перемішку з пилом. За кілометр помічаєш шматочки скла, гілля дерев, розкидані ударною хвилею вздовж дороги, та металеві частинки — чи то від дронів, чи від ракети.

Уночі 17 червня Росія завдала удару по Києву. Є руйнування в різних районах – загалом у 27 локаціях. Станом на зараз відомо про більш як сто поранених і 16 жертв.

Фото: EPA/UPG

З кожним кроком убік пошкодженої багатоповерхівки дихати складніше. У повітрі літає пил, тхне горілим, кількість скла збільшується. Обабіч дороги стоять понівечені машини. Уламки хаотично побили їх: у когось немає лобового скла, у когось – пробитий капот. Чим ближче до місця прильоту, тим гучніше навкруги: чути роботу спецтехніки, за допомогою якої рятувальники намагаються розібрати завали зруйнованого вщент під'їзду дев’ятиповерхівки. Місце прильоту обгородили червоною стрічкою, працюють представники ДСНС і поліції, психологи й волонтери. Крізь стіну суцільного шуму пробивається несамовитий крик чоловіка, який йде з місця трагедії. Він несамовито лається, розмахує руками й плаче. Слідом за ним — представники поліції діалогу несуть в руках ковдру й пляшку з водою. Очевидно, під завалами знаходяться його рідні.

Фото: Зоряна Стельмах Місце прильоту російської ракети у Києві

Намагаюся підійти ближче, аж раптом відчуваю різкий біль в області плеча. Шматок фундаменту, розміром з м’ячик для гольфу, біля ніг. Його принесло потоком вітру з багатоповерхівки.

Фото: Зоряна Стельмах Зруйнована дев'ятиповерхівка

Біля дороги сидять люди, частина з них плаче, а інші – говорять по телефонах. На стільчику сидить молода дівчина Олександра. Її очі червоні від сліз, вона важко дихає і курить цигарки.

Фото: Інна Варениця

Вночі 17 червня вона була в будинку навпроти прильоту, а її батьки – в сусідньому під’їзді.

“Коли прилетіло, я думала, що все. Здійнявся страшний гуркіт. Розумію, що гучно в стороні, де батьки живуть. Одразу почала дзвонити їм. Мама сказала, що в них трішки вікна пошкоджені… Трішки… Там пів квартири знесло, все покручено. Мене з ночі не відпускає. Ще б трохи і я втратила батьків… У мене ще бабуся з ними була, з нею все добре, вона в лікарні. Мамуся й татко не постраждали. Страшно”, – хаотично й налякано розповідає Олександра.

Фото: Зоряна Стельмах Психологи працюють з постраждалими

Поряд з нею сидить Любов Станіславівна. Вона, як і батьки Олександри, живе в сусідньому зі зруйнованим під’їздом. Під час тривоги вона була в переході, але вирішила піти додому за ліками… В момент, коли жінка виходила з квартири, прилетіла російська ракета. Від ударної хвилі броньовані двері квартири Любові Станіславівни заблокувало, у помешканні піднявся пил. На щастя, до місця події швидко приїхали рятувальники, які змогли деблокувати жінку. Вона дякує їм зі сльозами на очах.

“Мені стало погано під час тривоги, тому пішла зі сховища додому взяти ліки. Щойно взялася за ручку дверей, як почула вибух. Вилетіли вікна, двері заклинили. Я не можу передати, наскільки сильно я вдячна хлопцям з ДСНС. Хлопці прийшли, почали говорити зі мною, сказали намочити ганчірку і прикласти до рота, щоб не дихати пилом, і заспокоїтися. “Ми вас врятуємо”. Спрацювали на відмінно”, – розповідає жінка.

Фото: Зоряна Стельмах Мешканці сусідніх будинків на місці обстрілу

Ближче до зруйнованої багатоповерхівки помічаємо чоловіка років 60-ти. Він сидить на лавочці всередині житлового масиву разом з іншими й схвильовано спостерігає за процесом розбору завалів. Це Володимир Борисович, викладач Національного авіаційного університету. Він теж чекає на звістку зі зруйнованого вщент під’їзду. Під завалами залишається його добрий друг, як потім виявилося – майже родич.

“Їх двоє там: чоловік і дружина. Все життя прожили в цьому районі. Живуть самі, діти роз’їхалися. Дзвоню їм постійно, але сигналу немає… Напевно, все”, – каже він.

Фото: Зоряна Стельмах Роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу

Навкруги завалів атмосфера максимально гнітюча. Кожен когось чекає. Біля самої стрічки стоять чоловік і дружина. Вони плачуть, обіймаються, кричать. Під завалами знаходиться їхній син. Упродовж дня з’явилася інформація про те, що його врятували. Проте, на жаль, вона виявилася хибною. Хлопця дістали мертвим.

Фото: EPA/UPG

Поруч стоїть група молодих людей. Вони моляться і раз по раз підіймають очі до неба, періодично заспокоюють один одного, обіймаються.

Фото: Зоряна Стельмах Люди чекають на звістку про друга

“Складно щось казати. Там друг наш. Він там зараз лежить. Хоч би живий”, – каже один з хлопців.

Концентрація горя на квадратний метр захмарна. Живі люди, що виглядають як мерці. Періодично чути дзвін розбитого скла, на землю падають гілки обгорілих дерев.

Фото: Зоряна Стельмах Зруйновані автівки

Біля однієї з машин, чи, швидше, того, що від неї залишилося, порається чоловік. Він – переселенець з Донеччини, виїхав з дружиною та трьома дітьми з Гранітного у Київ. Будинок, в якому вони живуть, знаходиться за 50 метрів від прильоту. Поки дружина намагається прибрати вдома скло, що вилетіло з вікон, він пробує хоча б почистити машину. Видно, що чоловік досі перебуває у шоковому стані. Поспілкувавшись, дізнаємося, що один з його синів зазнав ушкоджень внаслідок прильоту, зараз дитині надають допомогу лікарі.

Фото: EPA/UPG

“Спочатку літали “шахеди”, а потім — різкий удар. Полетіли вікна й двері. Ми побігли в туалет. Одразу зрозумів, що це не безпілотник, бо сам з Донеччини й можу розрізняти важку зброю. Троє дітей у мене. Дівчинка 8 місяців наче нічого не зрозуміла. Середній хлопець більш-менш, а старшому шию порізало. Лікарі зашивають його. Дружина тримається. Ми орендували квартиру в сусідньому будинку, а взагалі ми з Донеччини. Коли росіяни зайшли в наше село, ми виїхали… Бачите, наздоганяють. Шукаємо квартиру зараз”, – розповідає Сергій.

Фото: Зоряна Стельмах Сходова клітка одного з пошкоджених будинків

Заходимо в їхній будинок. На сходовій клітці багато скла й штукатурки. Фактично, кожна квартира відчинена. З деяких чути розмови людей, які намагаються поприбирати в помешканні. Інші квартири відчинилися внаслідок ударної хвилі й лише чекають на своїх власників…

Фото: Зоряна Стельмах Стан сходової клітки після російського обстрілу

На верхніх поверхах порається Олег. Він був у підземному переході під час обстрілу. Зараз намагається винести скло з квартири та сподівається, що з-під завалів зруйнованого під’їзду витягнуть живих людей.

Фото: Зоряна Стельмах Олег у своїй понівеченій квартирі

“Бачите, побило. Був у підземному переході, але й там було страшне. Додому потрапив після четвертої години ранку. Бачите, вирвало балкон. Зараз усі телефонують, запитують, як я. Страшно”, – зауважує він.

Фото: Зоряна Стельмах Пошкоджена квартира

Рятувальники тим часом намагаються розібрати завали. Вони ходять по горі з бетону разом зі службовими собаками з надією знайти людей. Кран і бульдозер тим часом не припиняють працювати.

Фото: Зоряна Стельмах Рятувальник зі службовою собакою

“Бачиш, з собаками ходять… Хіба ж його зможуть знайти… Господи, який жах”, – каже про себе ще один молодий хлопець. Його друг теж знаходиться під завалами.

Дезорієнтовані, налякані й вбиті горем люди продовжують стояти навкруги під’їзду. Періодично до них приходять рідні. З розмов чути, що вони приїхали підтримати своїх у цей важкий час.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки російського обстрілу

Водночас небайдужі прибирають територію, замітають двір, складають уламки на одну купу, обпилюють гілля дерев, що, здається, от-от впаде додолу. Рятувальники й досі працюють, вірячи, що витягнуть-таки людей.

Фото: Зоряна Стельмах Рятувальники під час роботи

Нізвідки в полі зору з’являється Володимир Борисович. Його навіть питати не треба… Товариша знайшли, упізнали, мертвий… Дружину й досі шукають. Горе, яке складно описати, горе, яке неможливо пробачити.

Станом на зараз внаслідок російської атаки на Київ загинуло 16 людей. Розбори завалів досі тривають.

18 червня в Києві оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

Фото: EPA/UPG

Фото: Зоряна Стельмах