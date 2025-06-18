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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 8 отримали поранення

Росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 392 людини, у тому числі 46 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 8 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина  загинула й 8 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 17 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Мирнограді. Ще 8 люд в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 червня.

Покровський район. У Новотроїцькому Шахівської громади пошкоджено склад, у Золотому Колодязі — будинок та інфраструктурний об'єкт; у Володимирівці і Новоторецькому пошкоджено по 2 будинки; у Грузькому поранено 2 людини, зруйновано будинок. У Мирнограді загинула людина. У Білицькому пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок і газогін, у Зарічному — 6 будинків. У Святогірську поранено 5 людей, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 15 приватних будинків, адмінбудівлю, торгові павільйони, гараж і 8 автівок. В Андріївці пошкоджено будинок, господарчу споруду і 2 адмінбудівлі. В Очеретиному Олександрівської громади поранено 3 людини, пошкоджено 10 будинків, 3 склади, сільгосптехніку і газогін. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 9 приватних будинків, адмінбудівлю і авто.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
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